Der Zweibrücker Bildhauer Peter Hudlet hatte im Vorjahr für seine Nachbarn ein Weihnachtsdorf aus Holz gebaut, die Häuser bemalt (aquarelliert, was er sonst nicht macht) und alle 15 Gebäude nebst den ebenfalls gestalteten hölzernen Tannen an die Nachbarn verschenkt, „als Weihnachtsgruß und für den Zusammenhalt in dieser, von den äußeren Umständen gespaltenen Zeit“, schreibt er. Jedes Haus ist anders, 15 bis 20 Zentimeter hoch. „In der Fenstern ist der Glanz von heimeligem Licht zu sehen. Wenn ein Dorf, eine Gemeinde oder eine Stadt nur noch zerstritten ist, wird alles gelähmt und es geht nichts mehr vorwärts. Man muss zusammenhalten in schweren Zeiten, um Unheil nach bestem Willen zu überstehen. Das offene Weihnachtsdorf steht für den Zusammenhalt der Lebensgemeinschaften. Wer meint, er sperrt andere aus, der sperrt nur sich selbst ein“, sagt Hudlet.