Künstler befassen sich auf ihre Weise mit der Advents- und Weihnachtszeit: figürlich, abstrakt, ernst nachdenklich, spielerisch, metaphorisch. Auf jeden Fall originell. Wir haben Künstler aus der Zweibrücker Gegend gebeten, uns Beiträge zu einem künstlerischen Adventskalender in der RHEINPFALZ zu schicken. Er ist anders als alle anderen Adventskalender: Er hat nur 21 gedruckte Blätter (weil die Zweibrücker Rundschau sonntags nicht erscheint). Die Beiträge sind nicht gleich groß, und die erläuternden Texte dazu auch nicht. Unser Kunst-Adventskalender soll einfach Hingucker und Anreiz sein, sich auf neue Art mit der Adventszeit zu beschäftigen. Den Anfang macht das komplexeste und humorvollste Werk. Es stammt von dem Zweibrücker Foto-Rad-Künstler Jürgen Rinck. Dazu schreibt er: „Ich feiere Weihnachten eigentlich nicht. Meistens war ich zwischen den Jahren deshalb unterwegs, bevorzugt in Südfrankreich. Dort habe ich 2009 eine Serie von Nikolaus-Fotos begonnen, die ich später in Bern und anderswo fortsetzte. Diese oft kitschigen Kunststoffnikoläuse, die sich die Menschen als Schmuck vors Fenster hängen. Ich habe eine Fotocollage mit ausgewählten Nikoläusen aus Südfrankreich (in Dörfern und Städtchen rings um den Berg Canigou unweit von Perpignan) zusammengestellt. Die Kaspar-, Melchior- und Balthasar-Straßennamen gibt es in Bern. Wie es dort auch einen Stadtteil namens Bethlehem gibt. Alle Motive sind im Dezember 2009 und Januar 2010 aufgenommen. Das Fotografieren ist für mich eine Schulung für den Blick und auch ein Fingerzeig, mich mit den feinen, möglicherweise langweiligen Details von bereisten Orten zu beschäftigen.“