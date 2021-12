Für Hermann Weis, dem im französischen Schweyen lebenden Maler, ist die Adventszeit eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Sein abstraktes, titelloses, 60 Zentimer breites und 1,50 Meter hohes Gemälde entstand in der Weihnachtszeit im vergangenen Jahr. Gemalt hat es Hermann Weis mit Acrylfarben, Silikat, Kohle und Ölkreide auf Dibond (Aluminiumverbundplatten) „Auslöser waren die Gedanken darüber, was alles passiert ist in einem Jahr“, erklärt er. Und denkt an Glück, Freude, aber auch Kriege, Katastrophen und Elend. „Wenn wir mit all unseren Erlebnissen und Eindrücken am Ende des Jahres angekommen sind, ist Weihnachten der Moment, Ruhe und Stille zuzulassen. Meist macht das Weihnachtslied ,Stille Nacht’ nachdenklich. Innere Ruhe und Zufriedenheit sollte sich einstellen. In dieser Phase entstand dieses Werk. Es ist zufällig entstanden. Bei näherer Betrachtung des Bildes sieht man unten rechts menschliche Figuren beisammen stehen – In der heutigen Zeit eher ein ungewohntes Bild.“