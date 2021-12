„Tannenbäume und Sterne kann man verbinden mit politischen Landschaften, die sich in der Weltpolitik ergeben“, sagt Herbert Kluding. Der Zeichner aus Bexbach ist Mitglied im Zweibrücker Kunstverein. Er hat seinen Weihnachtsmann in zwei Fassungen geschickt: als Entwurf und als fertige kolorierte Zeichnung. „Was ich gerne mache, ist Verbindungen herstellen zwischen unterschiedlichen Dingen. Ich zeichne mit Bleistift oder Kohle auf Papier und bearbeite den Entwurf mit einem relativ einfachen Zeichenprogramm (paint.net). Klimawandel und Corona-Bekämpfung sind im Augenblick die Hauptprobleme. Es muss in unseren Gedanken ein Fachmann kommen. In ein Bild übertragen: Eine zerbrechliche blaue Kugel hängt an einem seidenen Faden. Ein Heiliger mit Bart (also erfahren, männlich und mächtig) nähert sich der Kugel, betrachtet sie allerdings nur, unternimmt aber nichts.“