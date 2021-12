Die Zweibrücker Künstlerin Heike Wilhelm fertigt nicht nur Mischtechniken an, die sich mit dem Thema Advent und Weihnachten beschäftigen – sie haben auch noch einen Bezug zu Zweibrücken. Das kann man unschwer an den Zweibrücker Motiven Rosen und Pferd sehen, die sie eingebaut hat. Wilhelm, 1962 in Neunkirchen geboren, ist eine vielseitige Künstlerin, die in verschiedenen Stilen arbeit, ihre Arbeiten befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen von München bis Münster. Die Künstlerin erklärt, was es mit ihrer Arbeit, durchtechnisch eine Frottage, auf sich hat: „Sie ist ausgeführt in Wachsmalkreide auf Papier. Alle hierfür benötigten Elemente (Rose, Pferd, Sterne) habe ich zuvor selbst entworfen und angefertigt. Die entstandene Papierarbeit habe ich fotografiert und am PC, lediglich im Bereich der Farbgebung, bearbeitet. Es entsteht eine neue im digitalen Bereich existente Arbeit – die aber wieder zur Papierarbeit werden kann.“