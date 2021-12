Der Zweibrücker Fotokünstler Manfred Marx machte dieses Aufnahme beim Blick in ein Schaufenster zur Adventszeit in einer Großstadt. Dazu schreibt er: „Die Vorweihnachtszeit ist für mich immer eine Zeit voller Hektik und Aufregung. Je näher es auf Weihnachten zugeht, desto mehr fühle ich mich auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Alles scheint ständig in Bewegung, Ruhe und Entspannung scheinen unerreichbar, im krassen Widerspruch zu der Zeit des Friedens und der Einkehr, für die Weihnachten doch stehen soll. Das Foto zeigt diese Hektik. Keine Zeit, stehen zu bleiben, keine Zeit, das ganze Bild zu betrachten und in sich aufzunehmen. Nur bruchstückhaft zeigt es die Schaufensterdekoration, die Lichter verschwimmen, bleiben unscharf. Schade, schnell weiter! “