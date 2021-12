Sie haben natürlich sofort gesehen, von wem diese Grafik ist: Seit 15 Jahren schon gestaltet der Pfälzer Grafiker Xaver Mayer in Zusammenarbeit mit Round Table 64 Südpfalz einen Adventskalender (nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Texten hinter jedem gemalten Türchen!). Das ist das Titelblatt des Din-A3-großen Kalenders aus dem Vorjahr (der ebenso vergriffen ist wie der aktuelle mit seinen 5000 Exemplaren) mit der Mut machenden Aufforderung: „Haltet zusammen.“ Der Gesamterlös aus dem Kalenderverkauf geht an soziale Projekte der Stadt Landau „Wir haben mittlerweile mehr als 170.000 Euro eingespielt“, freut sich der in Pirmasens geborene Grafiker, der 2015 seine satirischen Radierungen in Zweibrücken ausstellte (im Mannlichhaus) und im Vorjahr in der Dahner Kreisgalerie. „Es geht um den Zusammenhalt und darum, trotz wirklich unschöner Lage und Aussichten, gerade auch in der Kunst, im übertragenen Sinne die Sterne einzusammeln, die man finden kann: schöne Momente, Empathie, Aufmerksamkeiten, soziale Begegnungen. Wie hat Ringelnatz einst schon gedichtet: „Ein Rauch verweht, ein Wasser verrinnt, eine Zeit vergeht, eine neue beginnt. Das wünsche ich und allen! Bleibt gesund und fröhlich“, wünscht der Schöpfer des kleenen Pälzers den RHEINPFALZ-Lesern.