„Zum Fest der Liebe und der Besinnung steht das Herz im Zentrum eines jeden Menschen“, meint der Homburger Objektkünstler Jürgen Trösch. Sein Adventsherz ist etwa 30 bis 40 Zentimeter groß, es besteht aus Stahl und Buntlack. Das Wesentliche sieht man auf diesem Foto nicht: Es ist nicht grade und eben, sondern leicht gewölbt, von der Seite betrachtet ist es sogar leicht s-förmig. Das dient dem praktischen Zweck, dass es plastischer wirkt und sicherer steht, hat aber auch eine philosophische Komponente, denn manchmal ist ein Menschenherz eben nicht so, wie man es sicht wünscht. Es ist verletzlich, wie die bunten Spitzen Splitter darin zeigen? Die erinnern an die Widrigkeiten des Lebens, an die großen und kleinen Stiche, die dem Herz immer wieder versetzt werden und die bleiben – auch in der Adventszeit.