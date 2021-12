„Der Cartoon nutzt einen noch nicht sehr populären Widerspruch zwischen weihnachtlicher Institution (Weihnachtsbaum) und einem stärker und stärker werdenden Bewusstsein im Bereich Umweltschutz“, erklärt Reinhold Scheer. „In einem knappen Dialog wird die heute gültige Romantik der Institution Weihnachtsbaum ironisiert. Für diesen und jenen Betrachter vielleicht ein Anstoß über Naturschutz und damit auch über den Schutz von (Weihnachts-)Bäumen nachzudenken.“ Der in seiner Jugend in Zweibrücken lebende heute 78-jährige Zeichner, der an der Saarbrücker Werkkunstschule studierte und lange in der Werbung arbeitete, hätte eigentlich in diesem Jahr seine Ausstellungen mit Karikaturen und Plakaten im Zweibrücker Stadtmuseum eröffnen sollen. Doch dazu kam es wegen des pandemiebedingten Ausstellungsstaus nicht. Nun ist seine Ausstellung für 11. Juni bis 28. August 2022 terminiert.