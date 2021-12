Advent und Weihnachten haben für die Homburger Malerin Ingrid Lebong mit dem Licht im Dunkeln zu tun, „mit der Freude des ursprünglichen Weihnachtsthemas der Geburt von Jesus, dem Ursprung von Freude.“ Die 69-Jährige sagt zu ihren abstrakten Arbeiten: „Meine Malerei ist ein Experiment aus ausgewählten Farben, zum Teil lasierend aufgetragen, in Schichten, unterschiedlichen Helligkeitsstufen, die eine Räumlichkeit schaffen und einen Farbklang erzeugen. Den hellsten Part übernimmt der unbearbeitete Malgrund. Eingeschlossen in dunkle Farbbahnen lädt sich diese Leere mit Energie auf. Es kann passieren, dass ein einzelner Punkt oder Strich wie auf dieser Arbeit ,Lichtblick’ von 2016 die Bildansicht komplett verändert und die Fantasie des Betrachters anregt. Es ist in meinem Sinn, dass jeder sich seine eigenen Gedanken machen soll. Das würde auch sehr gut parallel zu Corona passen: zum Licht führen, Hoffnung schöpfen.“