Der Zweibrücker Michael Wachs überrascht mit einem Weihnachtsfenster, das an den Sommer erinnert. „Ich bin seit über 40 Jahren mit der Hinterglasmalerei beschäftigt“, erklärt der hauptberufliche Konstrukteur, der schon über 300 Glasbilder gemalt hat. Seine durchweg gegenständlichen Bilder entstehen nicht nach Skizzen, sondern spontan. „Die Farben werden spiegelbildlich direkt auf die Glasscheibe aufgetragen, vom hellen Farbauftrag in den dunklen Teilen mit unterschiedlichen Farben wie Nagellack, Acryl, oder Autolack. Der Gedanke ist, ein Motiv einzufangen und mit einer mir optimalen Farbauswahl wiederzugeben. Dabei spielen Gefühle eine große Rolle.“ Sein Glas findet er meistens auf dem Sperrmüll – denn auch der Rahmen ist wichtig. „Für mich ist das Kunstwerk eine Kombination aus optimalem Bild mit einem optimalen Rahmen“, sagt er. Seine Arbeiten entstehen mit vertauschten Arbeitsschritten, der Hintergrund kommt am Schluss.