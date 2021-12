In seiner Zweibrücker Zeit, als er dem Kunstverein vorstand (1997-2007), kam jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine ganze besondere Weihnachtskarte von ihm in der Redaktion an, ein Kunstwerk, ein Unikat: Wolfgang Thomeczek. Inzwischen lebt und wirkt er in seiner eigenen Galerie, dem Kunstkabinett in Tiefenthal (Kreis Bad Dürkheim) – und die Zweibrücker Redaktion bekommt keine Karte mehr. Doch für unseren Adventskalender hat Thomeczek gleich mehrere Werke geschickt. „In der Advents- und Weihnachtszeit habe ich mich über viele Jahre mit dem Thema Engel beschäftigt, mit Papierarbeiten und zusammengeschweißten Cortenstahl-Fundstücken“, schreibt er, getreu den Worten des englischen Baptistenpredigers Charles Haddon Spurgeo: „Wir können die Engel nicht sehen, aber es genügt, dass sie uns sehen.“ Daneben beschreibt er seine Weihnachtsaktion mit Objekten: „2014 hatte ich die Idee, alte Balken die bei der Restaurierung der Alten Lateinschule in Grünstadt entsorgt werden sollten, als Objekte für Kerzen-Stelen und Advents-Balken zu gestalten. Mit Unterstützung von Freunden und der Metallbaufirma Werle wurden Träger und Kerzenhalter aus Metall nach meinen Vorgaben angefertigt und von mir mit Schlagmetall belegt. Bei einer Ausstellungsdauer, die auf 24 Stunden festgelegt war, kamen bei der Spendenaktion 16.000 Euro zusammen.“