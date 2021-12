In der Zweibrücker Jugendkunstschule steht er in der Comic-Werkstatt und bringt den Künstlern von morgen das nötige Handwerkszeug bei, daneben verschickt er privat schon seit vielen Jahren jedes Jahr einen künstlerischen Weihnachtsgruß an Freunde, Freundinnen, Bekannte und Verwandte: der Homburger Maler, Grafiker und frühere Kunstpädagoge Johannes Rebmann, der auch Mitglied im Zweibrücker Kunstverein ist. Für den RHEINPFALZ-Kunst-Adventskalender hat der 1943 in Kirkel geborene vielseitige Künstler uns das Gemälde „Palast der Schneekönigin“ von 2019 geschickt. „In dieser Arbeit habe ich versucht, winterliche Impressionen mit märchenhaften Inhalten zu kombinieren, literarischer Hintergrund war dabei das Kunstmärchen ,Die Schneekönigin’ von Hans Christian Andersen“, erklärt er das in Mischtechnik entstandene Kunstwerk, das wir hier fast originalgroß abbilden: Es ist 20 mal 20 Zentimer groß.