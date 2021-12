Der älteste Beitrag zu unserem Kunst-Adventskalender ist diese Christrose aus dem 16. Jahrhundert, ein Holzschnitt von Pietro Andrea Mattioli. Er stammt aus dem Buch „Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terre“ von Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) von 1755, das sich in der Bibliotheca Bipontina befindet. Es ist ein Lehrbuch in zwei Bänden, das kurze Informationen zu einzelnen Pflanzen gibt. Man erfährt, dass die Christrose als Heilpflanze bereits seit der Antike bekannt ist und im Winter gerne als beliebtes Dekorationsmittel Verwendung findet. Mattioli (1501-1577) war berühmt für seine Holzschnitte, sie wurden im 16. Jahrhundert in etlichen Büchern nachgedruckt – und verschwanden dann, bis der französische Botaniker Duhamel du Monceau 150 Original-Holzschnitte Mattiolis entdeckte, erwarb und abdruckte. Obwohl es damals schon feinere Darstellungen von Heilpflanzen in gravierten Platten gab, wollte er Mattiolis Holzschnitte, weil sie „sorgsam ausgeführt und von optischer Schönheit“ sind, wie er schrieb.