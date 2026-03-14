Das Zweibrücker Fashion Outlet mag einst ein Fluch gewesen sein, heute ist es ein Segen.

Wer vor 100 Jahren in einem Lichtspielhaus einen Film sah, der sah ihn in Schwarz-Weiß und ohne Dialoge zu hören. Dann, als die Filme farbig wurden und eine Tonspur bekamen, gab es Farbfilme und Tonfilme, die zunächst eine Besonderheit waren. Und heute? Ist ein Film farbig und mit Ton. Und man spricht vom Schwarzweißfilm und vom Stummfilm. Markiertheit nennen das die Sprachwissenschaftler. Das Außergewöhnliche bekommt einen Zusatz. Das Normale wird nicht eigens hervorgehoben.

Ein Wort verrät, wie viel sich verändert hat

Aber warum dieser kleine Exkurs, wo es in dieser Kolumne doch eigentlich um das Zweibrücker Outlet Center gehen soll? Weil es im Englischen bereits einen Begriff gibt, der zeigt, wie sehr sich unser Einkaufsverhalten und unsere Ladenlandschaft verändert haben: brick-and-mortar store. Stein-und-Mörtel-Geschäft. Das ist kein Laden für Maurerbedarf, sondern ein richtiger Laden. Eben ein aus Stein und Mörtel erbautes Haus, in das man reingeht, sich umschaut, die Dinge betrachtet und anfasst. Die Geschäfte, über die die Zweibrücker Spielwarenhändlerin Sandra Cleemann in unserem Weihnachtsinterview so leidenschaftlich sagte: „Nur im Handel kann man fühlen, schmecken und riechen ...“

Im Englischen wird der Begriff des brick-and-mortar stores mittlerweile benutzt, um die echten Läden von Internet-Versandfirmen zu unterscheiden. Ganz so, als wären sie ein Auslaufmodell. Die Ausnahme, die einen Zusatz bekommt. Das, was heute Stummfilm und Schwarzweißfilm sind. In Deutschland ist es noch nicht so weit: Wir sprechen nach wie vor vom Onlinehandel, und wenn wir Geschäft sagen, meinen wir den Laden in der Innenstadt. Doch das Beispiel lässt erkennen, wie viel sich in den vergangenen 25 bis 30 Jahren verändert hat.

Das Outlet und der Onlinehandel

Womit wir beim Zweibrücker Fashion Outlet angekommen wären, das dieses Frühjahr 25 Jahre alt wird und zur Jahrtausendwende als Sargnagel für die Zweibrücker Innenstadt empfunden wurde. Natürlich mussten Geschäfte aufgeben, weil wenige Kilometer oberhalb der Innenstadt eine übermächtige Konkurrenz erwachsen war. Der Zweibrücker Grünen-Sprecher Norbert Pohlmann hatte es vor vier Jahren bei der Diskussion um die Outleterweiterung mal so ausgedrückt: „Das Outlet hatte erhebliche Auswirkungen auf die Innenstadt. Was kaputtgehen konnte, ist kaputtgegangen.“ Er sprach aber bewusst in der Vergangenheit und stimmte für die Erweiterung. Es ist auch nie gelungen, im Städtchen von den vier Millionen Outletbesuchern pro Jahr zu profitieren. Doch wer heute kritisiert, dass die Innenstadt nicht interessant genug sei, der darf die Schuld nicht dem Outlet geben. Die große Bedrohung für die Innenstädte ist nicht mehr das Outlet Center, es ist der Onlinehandel.

Erinnern wir uns noch einmal an Martin Stuppy, der aus Rieschweiler-Mühlbach stammt, Anfang der 90er auch in Zweibrücken ein Sportgeschäft betrieb, und vor zehn Jahren auch seinen Laden in Pirmasens schloss. Der sagte 2016 im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Ich kann mit Adidas oder Amazon nicht mithalten.“ Es sind nicht alleine die großen Internet-Stores, die den Händlern vor Ort die Kunden wegnehmen, sondern auch die Marken selbst mit ihren eigenen Onlineauftritten. Und um es noch schlimmer zu machen: Kunden schauen sich die Produkte beim Händler vor Ort an – „fühlen, schmecken und riechen“ –, kaufen dann aber im Netz.

Zweibrücken kann froh sein, dass es das Outlet hat

Deshalb kann Zweibrücken heute – bei aller berechtigten Kritik und bei aller verständlichen Angst vor 25 Jahren – froh sein, dass es das Outlet hat. Es macht die Stadt bekannt, es lockt Gäste wenigstens in die Nähe, es schafft Arbeitsplätze und sorgt für Steuereinnahmen. Und es engagiert sich im Gemeinsamhandel, dem Verbund der Zweibrücker Einzelhändler. Das ist nur folgerichtig: Letzten Endes sind die Geschäfte im Outlet ja auch nur Stein-und-Mörtel-Läden.