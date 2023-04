Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine Identität wurde enthüllt, nun weiß jeder, dass Peter Parker der Superheld ist. Das geht ja gar nicht, also nimmt er dieses Wissen wieder aus der Welt. „Spider-Man: No Way Home“ ist effektvolles Schurken-Chaos – das aber viel voraussetzt.

Der neue Spider-Man-Film schließt nahtlos an den letzten an, Spider-Mans Tante May, sein Computer-Kumpel Ned und seine Freundin MJ sind wieder dabei. Die drei Teenager wollen aufs College,