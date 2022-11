Seit einigen Tagen verstärkt Diakon Vasyl Vasylyshyn das Pastoralteam der Pfarrei Heilige Elisabeth. Der katholische Geistliche kommt aus der Ukraine. Und ist verheiratet.

In Zweibrücken tritt Vasyl Vasylyshyn die Nachfolge der Pastoralreferentin Nina Bender an. Am 6. Dezember wird er zum Priester geweiht. Ein verheirateter Priester in der katholischen Kirche? Ja, das geht. „Wir haben im Theologiestudium Zeit, uns zu überlegen, ob der Seminarist im Zölibat leben oder heiraten will“, erklärt Vasylyshyn. Denn in der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche sei beides erlaubt: verheiratet sein oder zölibatär bleiben. Er selbst hat sich für einen Lebensweg mit Partnerin entschieden und im Sommer seine Nataliia geheiratet. Die Englischlehrerin ist mit ihm nach Zweibrücken gekommen, wo sie nun Deutsch lernt.

Überhaupt sei die Rolle des Priesters im Wandel – auch in der Ukraine. Vasylyshyn: „In meinem Ort war der Priester die wichtigste Person. Wenn irgendwas anstand, ist man damit zum Priester gegangen. Der war immer da. Jetzt ändert sich diese Rolle.“

„Die Menschen in Zweibrücken sind sehr gut“

Wie die Deutschen zu ihrer Kirche stehen, das müsse er noch herausfinden. „Sonntags könnten schon mehr Leute in die Kirche kommen“, hat er bereits beobachtet, dass da noch Platz wäre. Sehr freundlich sei er in Zweibrücken empfangen worden, nicht nur von Pfarrer Wolfgang Emanuel. Sondern von allen, die er bisher kennengelernt hat: „Die Menschen hier sind sehr gut.“

Vasyl Vasylyshyn stammt aus einer griechisch-katholischen Familie, in der stets der Glaube gelebt wurde. Seinem Opa sei er dankbar dafür, dass er ihn in den Gottesdienst mitgenommen hat. Seinem Vater, dass der ihn der Bibel unterwies. „Das hat mich alles interessiert. Wie wurde die Welt erschaffen? Wie kam das alles? Was steht da in der Bibel?“ spricht Vasylyshyn von einer Neugier, die ihn seit Kindertagen begleitet. In seinem Heimatbistum im westukrainischen Ivano-Frankivsk war er Ministrant. Später, als er längst schon studierte, ministrierte er bei Bischof Vasyl Ivasyuk.

Der Grundstein für den Glauben werde in der Familie gelegt, ist Vasylyshyn überzeugt: „Wenn in der Familie keine religiöse Erziehung erfolgt, ist der Zugang zum Glauben später sehr schwierig.“

Der erste ukrainische Priester im Bistum

„Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich Priester werden will. Ich hatte so ein Gefühl in meinem Herzen. Beim Rosenkranz-Beten habe ich erkannt, dass ich ins Priesterseminar gehen will“, erzählt der 29-Jährige. Als zweiten Punkt für seine Entscheidung nennt der Geistliche, dass er ein Fach studieren wollte „ohne Mathematik und Physik“. Denn diese Schulfächer habe er gar nicht gemocht. Als er ein Werbeblatt bekam für ein Priesterseminar, habe er nachgeschaut, welche Fächer dort auf dem Lehrplan stehen. Es waren Geschichte, Englisch, Geografie – sein Lieblingsfach. „Prima, habe ich gedacht, das kann ich machen.“

Nach drei Jahren Studium in der Heimat, das er mit dem Bachelor in Philosophie abschloss, wechselte er nach Eichstätt in Bayern, um anderthalb Jahre lang Deutsch zu lernen. Seinen Abschluss in Theologie machte er an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz westlich von Wien. „Dann hat der ukrainische Bischof entschieden, dass ich nach Deutschland gehen soll und beim Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann angefragt. Der war sofort einverstanden. Jetzt bin ich der erste ukrainische Priester im Bistum.“ In allen Bereichen der Seelsorge werde er eingesetzt; fünf Jahre solle er hierblieben, das hätten die Diözesen so vereinbart. Die Priesterweihe soll am 6. Dezember in Eichstätt von Bischof Taras Senkiv von Stryj vorgenommen werden; Vasylyshyns Heimatbischof ist erkrankt.

Mit Jugendlichen arbeitet er gerne zusammen

Auch wenn die römisch-katholische Kirche dem lateinischen und seine griechisch-katholische dem byzantinischen Ritus folge, so ist auch deren Oberhaupt der Papst in Rom. Unterschiede gibt es dennoch, erklärt Vasylyshyn. So singt in seiner Kirche der Priester im Wechsel mit dem Chor. Die Kommunion wird anders, mit Brot und Wein, ausgeteilt. „Ich persönlich mag die Liturgie am meisten. Aber auch die Kirchengeschichte interessiert mich und die Pastoraltheorie. Mit Jugendlichen arbeite ich gerne zusammen und ich frage mich immer, wie kann ich besser predigen, um die Menschen zu erreichen?“

Fußball ist eines der Hobbys von Vasyl Vasylyshyn. Früher wollte er sogar mal Fußballer werden. Er geht gerne spazieren und wandern. Auch Kochen ist eine seiner Freizeitbeschäftigungen. „Fleisch kann ich gut vorbereiten, besonders Spare Ribs.“ Der Geistliche hat eine Leidenschaft für Sprachen. Vor allem Italienisch hat es ihm angetan: „Ich liebe einfach den Klang.“ Außerdem spricht Vasylyshyn Englisch, Latein, Kirchenslawisch, Griechisch und Hebräisch.

INFO

Einführungsgottesdienst von Diakon Vasyl Vasylyshyn am Sonntag, 20. November, 10.30 Uhr, in der Zweibrücker katholischen Kirche Heilig Kreuz in der Stadtmitte