Er ist schon acht Jahre alt, aber trotzdem der Neue im Neunkircher Zoo: Schneeleopard Olaf wurde sogar vom Zoodirektor persönlich abgeholt.

Von Patrick Göbel

Olaf kommt vom schwedischen Tierpark Kolmården. Und weil zu zweit alles schöner ist, muss er auch nicht allein in der Schneeleopardenschlucht leben: Gemeinsam mit Schneeleopardin Luisa teilt er sich das Gehege. Die kann ihm zeigen, wo der Hammer hängt, denn sie ist schon zehn Jahre alt.

Zoodirektor Norbert Fritsch ist selbst nach Schweden gefahren, um die Großkatze ins Saarland zu bringen. Das Unternehmen RS Kälte-Klima GmbH aus Riegelsberg hat mit einer zusätzlichen Spende die Transportkosten für Olaf übernommen.

Am Montag hat Olaf zum ersten Mal die Außenanlage des Neunkircher Zoos betreten. So konnten ihn die Besucher auch zum ersten Mal sehen. In der nächsten Zeit werden Luisa und er die Außenanlage abwechselnd nutzen, teilt der Zoo mit. Wann die Tiere das erste Mal gemeinsam die Anlage betreten werden, steht noch nicht fest; das sei abhängig von ihrem Verhalten. Aktuell können die beiden im Innengehege und auch im Vorgehege Kontakt zueinander aufnehmen, allerdings werden sie noch durch ein Schmusegitter getrennt. Das ermöglicht es den Tieren, sich langsam aneinander zu gewöhnen.

Für den Neunkircher Zoo sei es eine ganz besondere Freude, dass Luisa nun einen neuen Partner hat, erzählt Pressesprecherin Marieke Groß. Denn seit dem Tod ihres vorherigen Partners Sagar habe Luisa in den Abendstunden nach ihrem ehemaligen Gefährten gerufen. Jetzt gibt es einen Lichtblick für Luisa. Die Ankunft von Olaf sei sehr gut bei ihr angekommen, so Groß; Interesse gegenüber ihrem neuen Gefährten zeige sie schon.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Olaf mal eben einen Umzug von knapp 1500 Kilometern machte? Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wies Olaf dem Neunkircher Zoo zu. Da Schneeleoparden in freier Wildbahn stark gefährdet sind, wäre eine Zucht der Tiere ein besonderer Erfolg. Für Schneeleopardin Luisa und auch den Neunkircher Zoo wäre es der zweite Wurf. Im Mai 2016 brachte Luisa dort zwei Jungtiere zur Welt.