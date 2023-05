16 Monate nach dem überraschenden Ausscheiden von Gerd Kaufeld hat Zweibrücken wieder einen Behindertenbeauftragten. Am Mittwochabend wählte der Stadtrat einstimmig den 40-jährigen Jens Naab aus Schindhard bei Dahn. Im Gegensatz zu Gerd Kaufeld wird Naab die Funktion ehrenamtlich ausüben – an sechs Stunden die Woche. Der gelernte Schreiner ist bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung als pädagogischer Leiter im Sozialdienst angestellt. Im Nebenberuf agiert er über den Landessportbund (LSB) als Sport- und Inklusionslotse. Der alleinerziehende Vater sieht sich der Behindertenarbeit seit Jahren verpflichtet; hier sei er in der Südwestpfalz gut vernetzt. Laut Bürgermeister Christian Gauf soll Jens Naab in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt Zweibrückern mit Behinderungen beim Stellen von Anträgen für soziale Unterstützungsleistungen helfen. Mit dem Bauamt wird sich Jens Naab um barrierefreie Umbaumaßnahmen an Gebäuden kümmern.