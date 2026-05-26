Nach dem Krieg wurde er ein angesehener Zweibrücker. Doch 1933 war Hans Woelbing die treibende Kraft bei der Bücherverbrennung in Dortmund. Daran erinnert eine Ausstellung.

Im Frühjahr 1933 ließen die Nationalsozialisten in ganz Deutschland Bücher verbrennen. Daran erinnert das Projekt „Verbrannte Orte – Orte der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen“, das die Städte und Dörfer auflistet – darunter Pirmasens, Annweiler und Kaiserslautern – und Hintergrundinformationen liefert. An die Bücherverbrennung in Dortmund erinnert diesen Monat die dortige Volkshochschule mit einer Ausstellung. Dabei spielt auch Zweibrücken eine Rolle, vor allem bei einem Vortrag am Donnerstag. „Der 30. Mai 1933 geht in die Geschichte der Stadt Dortmund ein: An diesem Tag werden auf dem Hansaplatz unzählige Bücher auf Geheiß der Nationalsozialisten verbrannt. Eine treibende Kraft dahinter war Hans Woelbing, seit 1928 Lehrer am Bismarck-Realgymnasium (heute: Max-Planck-Gymnasium). Woelbing machte nach dem Krieg eine Karriere im pfälzischen Zweibrücken, war Mitglied mehrerer Parteien und leitete schließlich selbst eine Bibliothek“, heißt es in der Ankündigung. Diese Bibliothek war die Zweibrücker Bibliotheca Bipontina. Außerdem leitete Woelbing die Zweibrücker Volkshochschule.

Über Woelbing und dessen späteren Werdegang spricht am Donnerstag, 28. Mai, RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Ganter, der im Jahr 2017 ausführlich zu Woelbing recherchierte. Er war von 2011 bis 2012 Mitglied der Zweibrücker Lokalredaktion und leitet heute die Lokalredaktion Pirmasens. In der Ankündigung zu Andreas Ganters Vortrag heißt es weiter: „Von seiner Nazi-Vergangenheit in Dortmund war in der Pfalz nichts bekannt. Das ändert sich erst 2017. Die dortige Tageszeitung ,DIE RHEINPFALZ’ veröffentlichte umfangreiche Recherchen zu Woelbing und dessen Geschichte. Der Journalist Andreas Ganter M.A. wird über seine Erkenntnisse zu Woelbing und dessen Werk berichten. In seinem Vortrag geht der Politikwissenschaftler und Theologe auch auf die Debatte ein, die sich in der Folge seiner Berichterstattung entwickelt hat und welche Konsequenzen seine Arbeit für die Zweibrücker Stadtgesellschaft hatte.“

Andreas Ganter Archivfoto: Seebald

In der RHEINPFALZ schrieb Andreas Ganter damals: „In Zweibrücken ist er bis heute ein angesehener Mann und wurde sogar von der Stadt ausgezeichnet: Hans Woelbing war von 1964 bis 1974 Leiter der Volkshochschule. Außerdem ist ihm der Aufbau der Bibliotheca Bipontina nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Über seine Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war hier jedoch so gut wie nichts bekannt. Aber: Woelbing war nicht nur ein Nazi, er spielte auch eine wichtige Rolle bei der Bücherverbrennung in Dortmund.“ Ganter erinnerte daran, dass Zweibrücken den promovierten Pädagogen und ehemaligen Lehrer am Herzog-Wolfgang-Gymnasium mit der bronzenen und der silbernen Stadtplakette geehrt hatte. Woelbing, der in Zweibrücken in der Trautmannstraße am Eitersberg lebte und 1980 auf dem Niederauerbacher Friedhof beigesetzt wurde, war in Dortmund Hauptstellenleiter für Presse und Propaganda im Amt für Erziehung bei der Gauleitung der NSDAP.

In Zweibrücken hatte Woelbing seine Nazi-Vergangenheit stets verschwiegen. Hier engagierte er sich in etlichen Vereinen, dem Presbyterium Niederauerbach sowie in der FDP und der SPD. Für die Liberalen kandidierte er in den 1950er Jahren für den Landtag und den Bezirkstag der Pfalz – allerdings erfolglos auf hinteren Listenplätzen. Ganter schreibt: „Als Bibliothekar der Bibliotheca Bipontina machte Woelbing sich einen Namen. Er verfasste zudem viele Beiträge zur Heimatgeschichte. Bei der Laudatio anlässlich der Verleihung der Stadtplakette in Silber bezeichnete der damalige Oberbürgermeister Zweibrückens, Helmut Fichtner (SPD), das Wirken des, verdienten Pädagogen als ein Beispiel von Hingabe auf dem Felde der Menschenbildung.“ Woelbing habe in kultureller und bildungsmäßiger Hinsicht Vorbildliches geleistet, heißt es in einem Artikel von damals.

Eine umfassende Aufarbeitung fehlt bis heute

Als Folge der Veröffentlichungen lud die Bibliotheca Bipontina zu einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Causa Woelbing – Lehren aus der Geschichte?!“ ein, zu der 80 Zuhörer kamen. Der Stadtrat befasste sich kurz mit dem Thema, und der Kulturausschuss wollte einen Arbeitskreis bilden. Der, so die Idee, könne einen Doktoranden unterstützen, der den Nationalsozialismus in Zweibrücken zum Thema seiner Dissertation macht. Ein Landauer Historiker berichtete 2018, wie er die Nazizeit in seiner Heimatstadt aufgearbeitet hatte. Danach verlief das Thema im Sand – unter anderem aus Geldmangel. Zwar gibt es das im Jahr 2000 erschienene Buch „Zweibrücken unter dem Hakenkreuz – Stationen jüdischen Lebens“ und das vor fünf Jahren erschienene Buch „Für jeden sichtbar und doch vergessen“ über Zwangsarbeiter in Zweibrücken, doch eine vollständige Aufarbeitung der Nazizeit in der einstigen NSDAP-Hochburg Zweibrücken fehlt bis heute.

Info

Die Ausstellung „Verbrannte Orte – Bücherverbrennung 1933 in Deutschland“ ist noch bis 3. Juni in der Volkshochschule Dortmund, Kampstraße 47, zu sehen. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Ganter hält seinen Vortrag am Donnerstag, 28. Mai, 19 bis 21.30 Uhr. Zu Beginn der Veranstaltung liest die Hagener Autorin Birgit Ebbert aus ihrem Roman „Brandbücher“.