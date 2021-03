Jan Hofer hörte auf seinen Rat. Harald Juhnke, Bruno Labbadia, Stefan Kuntz, Kalli Feldkamp, Sabine Christiansen, Carlo Thränhardt und die tschechische Fußballnationalmannschaft ebenso. Herbert Goebes kannte sich beim Thema Mode, vor allem für Herren, nicht nur aus. Er hatte ein ganz feines Gespür dafür, was jemand tragen kann und soll – und was besser nicht. Jan Hofer kam alle drei Monate zum Einkauf ins Modehaus Goebes am Busbahnhof. Drei Generationen lang residierte es dort, bis es im Jahr 2009 nach 77 Jahren schließen musste. Die Konkurrenz durch das Outlet war übermächtig geworden. Herbert Goebes ist bereits am 26. Februar gestorben, genau einen Monat vor seinem 87. Geburtstag. Die Familie hat ihn in aller Stille beigesetzt.