Vielen Erwachsenen aus der Region dürfte Reinhold Schwarz noch bekannt sein als „Mann, der die Spardosen leert“. Denn genau das hat er 13 Jahre lang bei Schulbesuchen im Auftrag der Kreissparkasse für die damals kleinen Sparer getan. Am Montag feiert er seinen 100. Geburtstag.

„Dass ich mal so alt werde, hätt' ich nicht gedacht“, sagt Reinhold Schwarz, der am heutigen Montag auf 100 Lebensjahre zurückblickt. Im AWO-Seniorenhaus Am Rosengarten Zweibrücken