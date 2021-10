In der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr kontrollierte die Funkstreife einen Autofahrer in der John-F.-Kennedy-Straße. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Mann am Steuer nach Alkohol roch. Da ein verwertbarer Atemtest nicht möglich war, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun nach Angaben der Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, eine Geldbuße und ein Fahrverbot.