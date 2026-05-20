Er überrascht immer wieder mit neuen Farben und Formen: der Maler und Grafiker Franz Martin aus Dahn. Ein Atelierbesuch vor seiner Ausstellung in Zweibrücken.

Franz Martin hat Glück. In der Dahner Innenstadt, unweit der Kreisgalerie, hat er ein kleines Haus über mehrere Etagen, das zugleich sein Atelier ist – und seine permanente Ausstellung und Lager. Dort erwartet die Besucher ein Sammelsurium mit gezielt präsentierten Serien, aber auch mit Einzelwerken. So ähnlich muss man sich auch die Ausstellung vorstellen, die er ab 23, Mai in der Galerie Formart im QHof in Zweibrücken-Mörsbach zeigt. Die dortigen Backsteinwände passen gut zu Martins Kunst, in der auch das Grobe, Dynamische, Handwerkliche betont wird.

Franz Martin, 1957 in Kaiserslautern geboren, studierte Grafik und Kommunikationsdesign in Stuttgart und Salzburg und verfasste seine Diplomarbeit zum Thema „Das politische Plakat“ zusammen mit Deutschlands größtem politischen Plakatkünstler: Klaus Staeck, doch das ist schon über 40 Jahre her, was jetzt zählt ist die Malerei, sind die aktuellen Arbeiten. Die sieht man schon im Schaufenster seines Atelierhauses, das früher auch einen Laden beherbergte und wo nun einige kleinere Werke neugierig machen auf diesen ungewöhnlichen Künstler.

Die Küche als Arbeitsplatz

Zuerst steht man in der Küche. Dort liegen zwar Küchenutensilien, aber auch Pinsel. „Die Küche ist Arbeitsplatz, wie alles andere auch“, merkt er an. Und erklärt, dass er stilistisch mit den Arbeiten bekannt geworden ist, die in Zweibrücken schon in der Park-Galerie unter der Leitung von Egon Kirmse ausgestellt wurden. Sie sind groß und sehen ein bisschen so aus wie die kleinen Leporellos, die im Vorjahr in der Kreisgalerie auf einem Regal standen.

„Mein Großvater war schon Künstler, Maler und Bildhauer“, erzählt Franz Martin. Deshalb hatte er es in seiner Familie nicht so schwer, als er selbst Künstler werden wollte. „Ich habe nie etwas anderes gemacht als Künstler zu sein“, erklärt er in ruhigen, stets melodiösen dahinfließenden Worten – es finden sich Musikinstrumente im Raum – und nicht ohne Selbstkritik. „Das Bild hier ist missglückt“, erklärt er und zeigt auf einen Lichtfleck in einem abstrakten Werk.

Martin malt vor allem Landschaften. Nicht alle erkennt man sofort als solche, denn sie changieren irgendwo zwischen real und abstrakt. Das macht ihren Reiz aus. Wenn er mit einem Bild zufrieden ist, macht er oft eine Serie draus: Landschaften mit Wasser, Wolkenfeldern, und Lichteffekten wie bei der Dämmerung hängen sorgfältig als 16 quadratische Bilder nebeneinander an einer Wand.

Franz Martin malt gerne in Serien. Foto: Andrea Dittgen

„Es ist nicht so, dass ich eine Idee habe und das umsetze. Es ist etwas Prozesshaftes. Es entwickelt sich – meistens dann, wenn ich auf Reisen bin“, erklärt er seinen Arbeitsweise und zeigt auf eine Landschaft mit Hof in Frankreich, auf Bilder aus Burgund und aus Südfrankreich, auf der Insel Porquerolles.

Eine Etage höher, in seinem Lieblingsmalzimmer, steht ein großer weißer Tisch, übersät mit Farbflaschen, Pinseln, Spraydosen. Doch das reicht ihm nicht, auch ein zweiter, dritter und vierter Tisch ist von seinem Werkzeug in Beschlag genommen, und auf einem weiteren schmalen Tisch liegen Bilder, die er vielleicht übermalt. Denn auch das macht er manchmal: alte Arbeiten, die ihm nicht mehr gefallen, bekommen einen neuen Touch. Dazu gehören auch Figuren , „da steckt das Asylantenthema drin“, meint er. Und er erzählt, dass er auch mal eine expressive Phase hatte und Wolkenbilder gemalt hat. Auch die schmalen hochformatigen Gemälde, auf denen man menschliche Figuren zwischen den Farbflächen erkennen kann, sind eine Serie. Comichafte Figuren, mitunter solche, die an Banksy denken lassen, eine andere.

Im Schaufenster an seinem Haus in Dahn zeigt Franz Martin einige seiner kleineren Bilder. Foto: Andrea Dittgen

Er schwärmt von Vincent Van Gogh: „Van Gogh ist genial, weil sich zwei Dinge paare: das Objektive – Proportionen, Setzungen – und dann seine Farbigkeit, die er intuitiv und subjektiv übersteigert“. Auch bei Franz Martin müssen die Proportionen stimmen, darauf legt er Wert.

Was genau der volksnah wirkende Künstler in seiner Ausstellung in Zweibrücken zeigt, ist eine Überraschung, „eine Retrospektive im klassischen Sinn gibt es nicht“, sagt er. Aber die Ausstellung wird verbunden mit einem neuen Buch zum Thema Elfenbeinturm. Da sind auch Texte und Zeichnungen von Martin drin, ähnlich wie in seinem 2021 erschienenen Katalog „Im Lauf der Zeit“. Man muss sich eben überraschen lassen - dann kann man wieder staunen, nicht über die vielen Ideen, die Franz Martin hat.

Ausstellung

Franz Martin: „Durch die Jahre. And Now“, Malerei und Zeichnung. Zudem ist eine, thematisch passende, Installation von Franz Martins Bruder Christof Martin, geplant. Zweibrücken, Galerie Formart im QHof, Höhenstraße 6, 23. Mai bis 5. Juli, zu besuchen nach Vereinbarung unter Telefon 06337 921112, E-Mail: E-Mail: p.stricker@formart.com.

Parallel zur Ausstellung erscheint auch ein Buch mit Kunstwerken und Texten von Franz Martin.

Vernissage: Samstag, 23. Mai, 18.30 Uhr.