Zurzeit läuft das digitale Mitmachabenteuer des „Kleinen Drachen Kokosnuss – Die Mutprobe“ über den Youtube-Kanal der Stadt Zweibrücken. Die Geschichte haben drei Zweibrücker Kulturfrauen zum Welttag des Buches eingesprochen: Kulturdezernentin Christina Rauch, die Leiterin der Stadtbücherei Anne Detzler und die Leiterin der Jugendbücherei Stefanie Neuendorf. Am 3. Juli werden die drei die Geschichte auch vor Publikum lesen. Und dabei soll auch die erste „Kids Galerie“ mit Kinderzeichnungen von Drachen eröffnet werden. denn das ist die eine Bedingung: Es muss ein Drache zu sehen sein. Ob er so aussieht wie der kleine Drache Koskosnuss aus dem Büchern von Ingo Siepner oder wie Frau Mahlzahn aus „Jim Knopf und die Wilde 13“ oder wie der kleine grüne Drache Tabaluga - oder ganz anders, ist egal. Hauptsache Drache. Ob bunt, einfarbig oder schwarzweiß, ob gemalt oder geklebt oder gebastelt – alles ist erlaubt. Die zweite Bedingung ist die Größe: Alles soll auf ein Din-A3-Blatt passen. Es gibt auch Vorlagen von der Jugendbücherei, die die ganz Kleinen ausmalen können.

Die Kinder sollen ihre Zeichnungen bis Dienstag, 22. Juni, in der Zweibrücker Jugendbücherei abgeben. Sie können sich von dem Video mit dem „Kleinen Drachen Kokosnuss“ anregen lassen, können aber auch eigene Drachen erfinden und sie malen oder basteln.

Die Blätter werden nicht in der Jugendbücherei ausgestellt, sondern mitten in der Stadt, wo sie jeder sehen kann: In der „Kids Galerie“ vom 3. Juli bis 2. August in der Hallplatz-Galerie und bei Spielwaren Cleemann in der Fußgängerzone. Wenn der Platz nicht reicht, weil so viele Kinder mitmachen, kommen noch ein paar Schaufenster dazu. Unter allen Kindern, die mitmachen, werden fünf Preise verlost, sagt die Stadtmanagerin Petra Stricker, die aber noch nicht verrät, was die Preise sind. Aber sie werden schon irgendwie mit Drachen zu tun haben.

Mitmachen

Die Arbeiten für die „Kids Galerie“ sollen bis Dienstag, 22. Juni, vorbeigebracht werden bei der Zweibrücker Jugendbücherei, Hofenfelsstraße 53, Öffnungszeiten: Dienstag 10-18 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 14-18 Uhr. Infos: Telefon 06332/923940.