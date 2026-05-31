Die Krähenberger Jugend kann sich freuen. Ihr Aufenthaltsbereich im Dorfgemeinschaftshaus wird weiter ausgestattet. Denn die Gemeinde hat eine Förderung erhalten.

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Pfälzerwald plus“ hat der Gemeinde Krähenberg rund 3500 Euro Förderung bewilligt. Damit sollen die beiden oberen Räume des Dorfgemeinschaftshauses (DGH), sprich der Jugendraum, nun vollends ausgestattet werden. „Unsere Jugend lebt und gedeiht“, freut sich Ortsbürgermeister Walter Arzt und führt den Altglas-Express als Beispiel an. Der Jugendraum im DGH, der zum Teil auch als Archiv dient, werde von ihr gut frequentiert. Nach der Erstellung einer Hausordnung hätten sich drei Elternteile bereiterklärt, die Verantwortung für das Geschehen dort zu übernehmen.

Die Verwaltung habe ihn auf die Fördermöglichkeit von Kleinstprojekten im Regionalbudget 2026 hingewiesen, berichtet Arzt. Der Gemeinderat fand den Vorschlag, den Raum für die aktive Jugend mit einer Küchenzeile und einer Bestuhlung zu vervollständigen prima. Der LAG-Vorstand beurteilte das Projekt als förderwürdig – so wie 13 von 17 eingereichten Vorhaben. Aufgerufen waren Gelder aus Bundes- und kommunalen Mitteln in Höhe von 66.666 Euro, die vollständig in Projekte gebunden werden können.

Stühle in derselben Art wie unten

„Mit den genehmigten 3584 Euro werden wir zum einen eine Küchenzeile kaufen“, erklärt der Ortsbürgermeister. Küchenzeile hieße allerdings nicht E-Geräte. Diese seien zu gefährlich in den Händen der Jugendlichen. Er denke daher beispielsweise an ein Mikrowellengerät für Pizzen. Zum anderen würden drei Tische und 18 Stühle gekauft. Klapp- und stapelbar wie die übrige Bestuhlung im DGH und auch vom gleichen Typ. So könne man bei Bedarf Tische und Stühle gut variieren.

Arzt weist darauf hin, dass die LAG 70 Prozent der Projektkosten trägt. Die restlichen 30 Prozent müsse die Gemeinde tragen. Vorausschauend habe man 2000 Euro für den Jugendraum in den Haushalt eingestellt.