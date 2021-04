Ein 20-jähriger Mann aus Saarbrücken und ein 26-jähriger Neunkircher sind das sechste und siebte Drogenopfer, die im Saarland für das laufende Jahr 2021 zu beklagen sind. Nach Polizeiangaben sind die beiden Männer an den Folgen ihres langjährigen Drogenkonsums gestorben. Der 20-Jährige sei bereits am 17. April in seiner Wohnung in Saarbrücken-Mitte verstorben, wo er von besorgten Freunden leblos aufgefunden wurde. Der gerade erst 26 Jahre alt gewordene Neunkircher starb am 24. April in seinem Elternhaus trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche der Ärzte. Obduktionen an der Rechtsmedizin Homburg hätten bestätigt, dass die beiden Männer an Drogenvergiftungen gestorben sind.