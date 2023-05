Ein Hingucker beim Zweibrücker Straßentheater-Spektakel am Wochenende ist ein riesiger Fisch, der nicht den Schwarzbach will.

Ein 5,50 Meter langer Fisch schwimmt über den Köpfen der Zuschauer. Im Hintergrund hört man die vielfältigen Klänge der Tiefsee. Was nach Aquarium klingen mag, ist einer von vielen Walkacts, in der Zweibrücker Innenstadt beim Straßentheater-Spektakel.

Unter dem Titel „Vis – Fish“ wird der große Fisch, begleitet durch die Mitarbeiter der Meeresreinigung Neptunus , sich seinen Weg durch die Stadt bahnen. „Regelmäßig bekommt er einen Rülpser und Plastikkugeln entweichen aus seinem Mund und seinem Bauch“, erklärt Fischbetreuer Frank Agricola.

Was nach purer Unterhaltung klingt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Schließlich kommen die Plastikkugeln nur aufgrund der Plastiksuppe, in der die Meeresbewohner leben müssen, überhaupt in seinen Mund. Glücklicherweise können die Besucher aber bei der Lösung des Problems helfen, indem sie die Bälle zum effizienten Recycling an die Neptunus-Meeresreinigerzurückgeben, erläutert Agricola. So sei der Act mit der Bitte verbunden, zu einem schönen, lebendigen Meer beizutragen. Neben dem Ziel, das Publikum zum Staunen zu bringen und Spaß zu bereiten, will die Showtruppe die Passanten die Nachdenken anzuregen.

Das auf einem Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommune basierende Theaterspektakel steht in diesem Jahr unter dem Motto „westwärts“ und wird von Samstag, den 13. Mai, 10 Uhr bis 21.30 Uhr sowie Sonntag, den 14. Mai von 11 Uhr bis 18 Uhr die Stadt in eine Theatermeile verwandeln. Neben den Straßentheater-Ensembles und vielen musikalischen Beiträgen wird das Programm zudem von verschiedenen Märkten sowie einer Kunstmeile, an der Bilder und Gemälde vor den Augen der Zuschauer entstehen, umrahmt werden.

Info

Straßentheater-Spektakel, Zweibrücken, Innenstadt, Samstag 10 bis 21.30 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.