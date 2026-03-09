Am Internationaler Frauentag, gestaltet der Gemischte Frauenchor Saarbrücken ein stimmungsvolles Konzert im Homburger Saalbau.

Unter der Leitung von Amei Scheib präsentieren die Sängerinnen des Gemischten Frauenchors Saarbrücken ein abwechslungsreiches Programm, das Musik und Kultur dreier Länder verbindet: Georgien, Frankreich und Deutschland. Es geht um Solidarität, Mut und Stärke von Frauen weltweit, wie die Frauenbeauftragte der Stadt Homburg, Anke Michalski, zu Beginn unterstreicht. Ein roter Stuhl mit der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt“ verstärkt diese Botschaft visuell. Ein politischer Auftrag, den sich der gemischte Chor zu eigen macht, denn – so die grundlegende Botschaft – Musik ist stärker als Gewalt.

Bunt und gemischt ist die Kleidung der Frauen, abwechslungsreich das Programm mit klaren, politischen Statements: Texte und Lieder aus verschiedenen Nationen, Diskriminierungen jeder Art entgegenzutreten. Die Vielfalt weiblicher Lebensformen spiegelt sich im Chor wider. Die Mitglieder singen voller Leidenschaft von Krieg und Frieden, von Selbstbestimmung und Freiheit, von Armut und Reichtum und nicht zuletzt von der Liebe. Texte von Brecht, Jacques Prévert und georgischen Dichtern wie Anna Kaladadze und Vazha-Pshavela wechseln sich ab mit französischen Chansons und deutschen Liedern ab, die mal nachdenklich, mal humorvoll gesellschaftliche Themen beleuchten.

Große Bewegungsfreiheit

Die Chorsängerinnen gestalten ihre Beiträge mit viel Engagement, das sich sofort auf das Publikum im gut besetzten Saalbau überträgt. Das gesamte Programm wird frei vorgetragen, so dass die Frauen viel Bewegungsfreiheit haben – der Chor zeigt sich mal tänzerisch, mal besinnlich, ständig wechseln die Frauen die Aufstellung auf der Bühne. Sie singen mit spürbarer Begeisterung, überzeugen mit Homogenität und präziser Artikulation.

Georgische und französische Texte, solistisch vorgetragen, verweben sich mit Klavierklängen und Flötentönen. Besondere Akzente setzte die Flötistin Christine Hüls, deren einfühlsames Spiel kammermusikalische Momente entstehen ließ. Am Klavier sorgte Marina Kavtaradze für eine differenzierte und tragende Begleitung. Ihr ausgereiftes Spiel stellt sie mit dem anspruchsvollen Stück „Die Stadt“ des georgischen Komponisten Felix Glonti unter Beweis. Ruhige, lyrische Passagen wechseln sich mit bewegteren ab und lassen so die besondere Atmosphäre in der georgischen Hauptstadt Tbilissi entstehen.

Gegen Ausbeutung

Chorleiterin Amei Scheib – ausgebildete Sängerin und Stimmbildnerin – ist seit vielen Jahren für ihre innovativen Chorprogramme mit gesellschaftlicher Perspektive bekannt. Aus ihrer Leidenschaft für das Singen sind viele Chorprojekte entstanden. Gemeinsamer Nenner ist die Freude an Chormusik verschiedener Stile und unterschiedlicher Epochen. Der Schwerpunkt liegt dabei immer auf der politischen Botschaft von Freiheit und Gleichberechtigung, gegen Krieg und Ausbeutung. Und so durften auch nicht politische Lieder wie die Internationale der Frauen und die Freiheitshymne Georgiens fehlen.

Das Konzept des Konzerts ist für die Jubiläen der Städtepartnerschaften Saarbrückens mit Tblissi (Georgien) und Nantes (Frankreich) im letzten Jahr entstanden. Unter dem Titel „Trio Musicale“ erfolgt ein Brückenschlag zwischen West und Ost, der auch für die Partnerschaften zwischen Homburg und La Baule und des Saarpfalz-Gymnasiums mit Schulen in La Baule und Tbilisi (Georgien) steht. Mit einem Chorsatz des Volksliedes „Kein schöner Land“, der die bekannte Melodie kunstvoll mit einem afrikanischen Vokalsatz verwebt, endet der außergewöhnliche Chorabend, der ganz im Zeichen der musikalischen Würdigung des Weltfrauentags steht. Stehender Applaus und Jubelrufe waren die Belohnung für dieses Konzert, das nicht ohne Zugabe enden durfte.