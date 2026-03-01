Zwischen dem Tief Doreena über dem Atlantik, und Hoch Heiko über Osteuropa, strömt derzeit aus südlichen Richtungen sehr milde Luft aus Nordafrika zu uns. Um 14.14 Uhr war es dann am Freitag soweit: Mit 20 Grad Celsius wurde in Zweibrücken erstmalig die 20 Grad-Marke in diesem Jahr geknackt, nachdem es am Morgen mit 3,5 Grad noch empfindlich kühl war. Das Maximum wurde mit 20,3 Grad registriert. Zudem war die Luft mit 44 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit so trocken noch nicht in diesem Jahr.