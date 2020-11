Eine bunte Eisvogel-Figur sitzt wieder an der Informationstafel des Naturschutzbundes (Nabu) an der Eisvogel-Brücke im Stuppacher Weg in Mittelbach. Das Original hatte 2016 die städtische Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau) dem Zweibrücker Vorort geschenkt. Der Stadtteil hatte damals für 170 Euro eine Halterung aus Edelstahl beschafft. Im August 2018 stahl ein Unbekannter die Vogelfigur. Mittelbachs Ortsvorsteher Kurt Dettweiler hoffte damals, dass die Diebe die Figur zurückbringen, wenn sie erkennen, dass diese wertlos ist. Das tat der Dieb aber nicht. Dettweiler besorgte jetzt Ersatz. Das rund 20 Zentimeter große Vögelchen sitzt jetzt wieder auf dem linken Pfosten der frisch geputzten Tafel. Zusammen mit Ralf Mittrach befestigte Dettweiler den Vogel aus wetterfestem Kunststoff auf der Halterung. Die 50 Euro, die der Vogel kostete, stammen aus Dettweilers Portemonnaie.