Im Jahr 2020 waren die Beschäftigten in Zweibrücken öfter krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt. Dies teilt die Krankenkasse Barmer mit. Die Barmer hat die Krankheitsmeldungen der bei ihr versicherten Erwerbspersonen anonym ausgewertet. Der Krankheitsstand in der Stadt lag bei 5,8 Prozent, der in Rheinland-Pfalz bei 5,0 und der im Bund bei 4,9 Prozent. „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 58 krankgemeldet waren", erläutert der Regionalgeschäftsführer der Barmer, Hansjörg Lambrix. Auf jeden Beschäftigten mit Wohnsitz in Zweibrücken entfielen rechnerisch 21 gemeldete Krankheitstage im Jahr. In Rheinland-Pfalz waren es zum Vergleich für jeden Beschäftigten 18,3 und im Bund 18,0 Tage. Das bedeutet, dass jeder Beschäftigte in der Stadt sich im Durchschnitt 1,1-mal krankmeldete. Hauptursache für die Krankschreibungen in Zweibrücken waren laut Lambrix Muskel-Skelett-Erkrankungen. Diese Krankheiten verursachten bei jedem Zweibrücker im Schnitt 5,1 kranke Tage. Es folgen psychische Erkrankungen (4,2 Tage), Erkältungen (2,9 Tage) und Verletzungen (1,8 Tage).