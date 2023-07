Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch nie war Jannik Clauer in seiner recht langen Fußballkarriere Torschützenkönig einer Klasse gewesen – bis zur Saison 2022/23. Mit 43 Toren in 26 Einsätzen holte sich der gerade 30 Jahre alt gewordene Stürmer des SV Battweiler II die Krone in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West.

„Er steht einfach immer richtig“, nannte SVB-Spielertrainer Daniel Lenhard einen Grund für die 43 Treffer. Und Clauer ergänzt: „In dieser Saison sind all