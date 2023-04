Die Grundschule Dellfeld könnte die erste Schule in Rheinland-Pfalz werden, an der digitaler Sportunterricht möglich ist. Dabei werden Computerprogramme für Übungen genutzt. Bei dem System, das sich Lü nennt, handelt es sich um Kameras, Projektoren, Lautsprecher und knapp 50 Lernprogramme. Die Projektion wird auf eine leere Wand geworfen, darauf bekommen die Kinder Aufgaben gestellt. Sie können beispielsweise Bälle auf die Wand werfen oder schießen und müssen bestimmte Flächen treffen, oder sie können Felder antippen. Neben Sportprogrammen gibt es Apps für andere Fächer. Derzeit wird die Dellfelder Schulturnhalle erneuert. Der Verbandsgemeinderat beschloss am Dienstag nach einer langen Diskussion, dass das Planungsbüro den möglichen Einbau des digitalen Systems berücksichtigt. Ob die Dellfelder Halle tatsächlich das 35.000 Euro teure Lü-System bekommt, muss der Verbandsgemeinderat erst noch entscheiden.

