Ohne ihn geht es einfach nicht. In „Tenet“ (2021) gibt er dem Helden wichtige Ratschläge, in „Best Sellers“ (2021) ist er der Starautor, der mit seinem neuen Buch den Verlag retten soll, in „Medieval“ (2022) der böse Lord, der den König stürzen will. Das sind die drei letzten Rollen des Briten Sir Michael Caine, der am Dienstag 90 Jahre alt wird – und eigentlich schon vor 20 Jahren aufhören wollte mit der Schauspielerei.

2004 kam der Regisseur Christopher Nolan zu Michael Caine nach Hause – mit einem Drehbuch und dem Wunsch, Caine solle einen Butler spielen. Caine sagte nein,