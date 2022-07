Wetterlage:

Der Dienstag brachte mit 36,4 Grad in Zweibrücken den bislang heißesten Tag des Jahres! Die höchste Temperatur in Deutschland wurde in Duisburg mit 39,5 Grad gemessen. Hochdruckeinfluss bestimmt unser Wetter, lediglich von Freitag auf Samstag sind einzelne Gewitter möglich.

Vorhersage:

Der Donnerstag erwacht bei angenehmen 15 Grad. Tagsüber beherrscht Sonnenschein das Himmelsbild. Bei leichtem bis mäßigen nördlichen Wind wird es am Nachmittag mit 30 Grad sehr warm.

Bei 15 Grad startet auch der Freitag . Bei viel Sonnenschein werden am Nachmittag 32 heiße Grad erreicht. Ein Wind aus verschiedenen Richtungen weht mäßig.

In der Nacht auf Samstag könnte sich ein Gewitter aus Frankreich zu uns mogeln, sicher ist das aber nicht. Auf 15 Grad kühlt es bis Samstagmorgen ab. Tags gibt es wiederum viel Sonne aber auch lockere Wolkenfelder bei einem leichten bis mäßigen nordöstlichen Wind und 31 Grad am Nachmittag.

In der Nacht nur leicht bewölkten Nacht auf Sonntag kühlt es auf 16 Grad ab. Tagsüber Kaiserwetter bei Sonne pur und heißen 34 Grad am Nachmittag. Es ist windschwach.

Trend für Montag und Dienstag:

Hitze über 35 Grad möglich bei viel Sonne! Sehr hohe Waldbrandgefahr!