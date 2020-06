400 Fahrzeuge standen am Donnerstag auf dem Flugplatz in Zweibrücken. Die Zuschauer in den Autos wurden dabei bestens von dem Mannheimer Comedian Bülent Ceylan unterhalten.

Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Bülent Ceyland begeisterte die Menschen mit seiner Show. Foto: thof Foto 1 von 10