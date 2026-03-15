Comedy-Arzt Heinz Gröning entlarvt bei seinem Auftritt eine Lüge über Zweibrücken und singt ein spontan getextetes Lied für die Rosenstadt.

„I’m your Motherfucker“, schreit Heinz Gröning. „Das hab’ ich letztens zu meinem Sohn gesagt.“ Dann war für den Sohn zumindest alles klar – und fürs rund 100-köpfige Publikum auch. Denn „Deutschlands Komik-Chefarzt Nummer Heinz“ muss manchmal gar keinen Gag machen, um die Leute mitzureißen. Wenn er auf der Bühne steht, ist da einfach diese Energie, diese Bühnenpräsenz, die sich hin und wieder in Schreien, Stöhnen oder schlaganfallähnlichen Verrenkungen und Gesichtsentgleisungen entlädt.

Der 60-jähriger Comedian wechselt blitzartig die Spur, wechselt vom Erzählen zum Singen, geht mit übertrieben theatralisch-lasziven Gesten und in Rotlicht gebadet zu seiner Gitarre und hängt sie sich um. Er macht das eben so sexy, wie nur Heinz das kann. Das ist ungefähr so, wie ein Lachflash kurz vorm Höhepunkt – aber dafür war ja schon seine Frau zuständig, erzählt er. Sie hatte aber einen guten Grund: „Du hast doch gesagt, dein Programm heißt „Lachen, wenn der Arzt kommt.“

Lachen hilft gegen alles

Er steht schon seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne und erobert sämtliche Genres der Comedy: Er macht Stand-up, singt, parodiert, erzählt Geschichten aus seinem Leben und bringt die Medizin näher. Dass er ständig mit den Besuchern interagiert, kommt besonders gut an. Gröning, der sein Medizinstudium tatsächlich abgeschlossen hat, parallel Comedy machte und in Bands gespielt hat, sagt: „Man kann tatsächlich gesund werden durch krank lachen“.

Lachen helfe gegen alles – außer Inkontinenz. Wenn es „flächendeckend kostenlos Comedy auf Krankenschein“ während Corona gegeben hätte, wäre die Sache nach drei Wochen gegessen gewesen, meint er.

Festplattenfehlschaltsyndrom

Wer in der Kindheit wenig gelacht hat, „leidet später an AfD: Allgemeines Festplattenfehlschaltsyndrom“. Deshalb gibt’s flugs eine Runde betreutes Lachen mit allen. Gröning macht „Hi hi, ha ho“, die Besucher folgen. Das packt er in ein paar Melodien, etwa Bachs „Toccata und Fuge“.

Später gibt’s sogar eine „Lach-Jazz-Choreographie“, bei der er das Publikum dirigiert. Ein Besucher steht auf sein Geheiß auf und beendet den Lach-Jazz. Mal müssen die Zuschauer raten, was er mal werden wollte („Gynäkologe?“, rät jemand), mal lässt er sich vom Publikum erzählen, was an Zweibrücken besonders ist.

Einen Zweibrücken-Song basteln

Denn der Rosenstadt Zweibrücken will er ein Lied singen. „Die Herzogsnarren, die an Fasching das Rathaus regieren“, weiß eine Frau. Eine weitere murmelt: „Die sind doch immer im Rathaus.“ Auch das Landgestüt und der Rosengarten, „der in Europa berühmt ist“, betont eine Frau, kommen zur Sprache.

Mit diesen Begriffen bastelt er den Song. „Zweibrücken ist King, nur diese Stadt hat diesen Swing“, singt er im Refrain, und die Leute echoen „King“ und „Swing“. „Gibt das das Lebensgefühl wieder?“, will er wissen. Begeisterung sieht anders aus, manche sind wie erstarrt. „Nen schönen Ort besuchen, da hab ich gedacht, das sieht so aus, als wenn das hier in Europa berühmt wär“, spielt er singend auf den Rosengarten an.

Mit Piepsstimme und im Rammsteinstil

Dass Zweibrücken eigentlich gar nicht so heißen dürfte, weil es ja keine zwei, sondern mehr Brücken hat, bringt er die „Namenslüge“ auf den Tisch. „Wir haben Hunger“ parodiert er in zig Versionen – als Rock’n’Roll-Nummer, im Bee-Gees-Sound mit Piepsstimme, in einer Kiffer-Version mit ganz wenig Text, oder im brachialen Rammstein-Stil samt Wunsch nach „weißem Fleisch“.

Der von ihm vollmundig angepriesene „witzigste Witz der Welt“, der sich um einen Jäger dreht, der seinen Kollegen erschoss, ist gar nicht so witzig. Wäre es keine Ironie gewesen, wäre es auch gar nicht schlimm gewesen, dass der Witz nicht gezündet hat.

Das Gesamtpaket

Gröning, der mehr als 20 Comedy-Programme gespielt hat, auch schon im Fernsehen moderiert hat und auftrat und im Herbst gerade sein drittes Buch veröffentlicht hat („Dr. Laugh’s beste Medizin“) ist einfach ein Gesamtpaket. Da macht es nichts, wenn nicht alle über jede seiner Pointen lachen und stattdessen lieber dasitzen wie eine Mumie „mit dem Gesicht von Friedrich Merz“.

So geht ein Abend zu Ende, der zwar nicht mit allen Gags punkten konnte – dafür aber von allem etwas hatte.