Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Momentan sieht’s am Pirmasenser Arbeitsmarkt noch ganz gut aus. Ein Problem sind die 28,5 Prozent der Beschäftigten, die älter als 55 sind. Wer soll sie ersetzen, wenn sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen?

Der Pirmasenser Arbeitsmarkt stagniert – auf relativ hohem Niveau, weshalb Peter Weißler, Chef der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens, zufrieden ist, wie er sagt. Die Anzahl