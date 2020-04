Auf der Deponie im Rechenbachtal kann an vier weiteren Terminen Grünschnitt abgeladen werden. Laut städtischem Umweltbetrieb ist die Deponie für Zweibrücker am 22., 23., 29. und 30. April jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Bereits ab Montag ist der Wertstoffhof in der Schlachthofstraße wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet – also Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr. Der Umweltbetrieb teilt mit, dass sowohl auf der Deponie als auch auf dem Wertstoffhof die Abstandsregelung strikt einzuhalten sei. Die Zufahrt zum Wertstoffhof wird deshalb mit einer Ampel geregelt.