Ein 81-Jähriger aus Saarwellingen (Kreis Saarlouis) hat am Freitag, 8. Januar, seinen Sohn durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei meldet, hatte eine Frau am Telefon berichtet, dass ihr Ehemann gerade ihren Sohn angeschossen habe. Kurz darauf habe sich der Schütze von Spezialkräften widerstandslos festnehmen lassen. Die mutmaßliche Tatwaffe – eine Kleinkaliberwaffe – wurde sichergestellt. Der 39-jährige Sohn wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen am Oberkörper mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei soll in der gemeinsamen Wohnung eine heftige Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn entbrannt sein, die in dem Schuss gipfelte. Ob die Kleinkaliberwaffe legal im Besitz des 81-Jährigen war, wird geprüft.