600 Motorradfahrer auf 520 Motorrädern haben sich am Sonntagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr zu einer Infoveranstaltung auf dem Flughafengelände getroffen. Die Veranstaltung, so die Polizei, galt als Auftakt zu einer anschließenden Demonstration „Gegen ein Fahrverbot von Motorrädern an Sonn- und Feiertagen“, die in Saarbrücken vorgesehen war. Laut Polizei kam der Großteil der Motorradfahrer aus dem Saarland. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle. Ab 11 Uhr begleitete die Polizei die 520 Motorräder in Konvois von je 130 Maschinen nach Einöd. Ab dort fuhren die Zweiräder weiter zur Saarbrücker Demonstration.