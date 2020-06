Mehr als 500 Menschen haben am Dienstag, 16. Juni, im französischen Saargemünd für eine bessere Ausstattung des örtlichen Krankenhauses „Robert Pax“ demonstriert. Pflegekräfte, Bürger der Stadt und Kommunalpolitiker riefen die verantwortlichen Behörden dazu auf, die Klinik zu modernisieren, dem Haus eine zeitgemäßere Struktur zu verleihen und einen Plan zur Rückkehr in den Normalbetrieb nach der Corona-Krise vorzulegen. Wie die französische Tageszeitung „Le Républicain Lorrain“ berichtet, begann die Demonstration mit einer Gedenkzeremonie für Jean-Luc Grasmuck, der als erster Pfleger des Saargemünder Krankenhauses „Robert Pax“ am vergangenen Sonntag an einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist.