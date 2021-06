Corona hat das Zweibrücker Demokratie-Projekt ausgebremst. 2022 möchte es sich den Themen Corona-Pandemie, Verschwörungstheorien und Fake News widmen und verstärkt Erwachsene ansprechen, nicht nur Kinder und Jugendliche.

Das Programm „Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken“ soll laut Marika Keller, die auf der Fach- und Koordinierungsstelle arbeitet, vor allem mehr Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber fremden Kulturen und Religionen fördern, aber auch demokratische Grundwerte und bürgerliches Engagement gegen demokratie- und menschenfeindliche Tendenzen stärken. Die Ziele für 2022 wurden am Mittwochabend bei einer Fortschreibungskonferenz mit knapp 30 Teilnehmern besprochen und geplant.

Nächstes Jahr will man sich laut Keller mit der Pandemie, vor allem auch mit Verschwörungstheorien befassen und diese hinterfragen, aber auch Fake News und deren Quelle genauer betrachten. Ein weiteres Ziel für die Zukunft sei es, die Zielgruppen zu erweitern. „Man hat bis jetzt oft nur etwas für Kinder und Jugendliche organisiert, aber es sollen in Zukunft auch für Erwachsene Veranstaltungen für politische Bildung stattfinden“, so Keller.

Die Corona-Pandemie habe auch bei dem Demokratie-Programm für Einschränkungen gesorgt. Es konnten beispielsweise keine Treffen stattfinden, und somit konnte auch das Engagement in Gruppen nicht weitergeführt werden. „Deswegen muss das jetzt wieder ganz neu aufgebaut werden“, so Keller.

„Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen“ – Das sind die Kernziele des Bundesprogramms „Demokratie leben“, bei dem Zweibrücken seit 2015 mitmacht. Im Programmbereich „Partnerschaft für Demokratie“ werden Kommunen unterstützt und gefördert, damit sie konkrete Einzelmaßnahmen umsetzen können. Auch Zweibrücken profitiert davon.