Der ersten, am Samstag von 800 Teilnehmern auf dem Zweibrücker Hallplatz besuchten „Demokratie first“-Kundgebung soll kommende Woche eine zweite folgen. „Der Kampf für Demokratie, gegen ihre Feinde, ausdrücklich auch in den Reihen der AfD, ist ein Marathonlauf, kein Sprint. Das sollte jedem klar sein. Deshalb muss das Aufstehen weitergehen“, sagt Aaron Schmidt, der wie bei der Kundgebung am vergangenen Samstag Anmelder der Versammlung am Samstag, 10. Februar, sein wird. Offizieller Titel: „Demokratie first! Die Zweite. Aufgeben ist keine Option.“ Diesmal soll mehr Bewegung dabei sein. Nach Start um 13 Uhr auf dem Schlossplatz wollen die Teilnehmer über den Alexanderplatz zum Herzogplatz vors Zweibrücker Rathaus ziehen. Dort soll die eigentliche Kundgebung stattfinden. Ende soll gegen 15 Uhr sein. Schmidt hofft auf „mindestens so viele Teilnehmer wie am Samstag“. Die Planungen liefen jetzt an, sagt Schmidt. Schmidt ist Zweibrücker Stadtrat und gehört der Partei „Die Partei“ an. Ein breites, zivilgesellschaftliches Bündnis von Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und auch Parteien hatte für die Kundgebung am Samstag mobilisiert. Aaron Schmidt geht davon aus, dass dieselben Gruppierungen, die die erste Veranstaltung getragen haben, auch zur zweiten aufrufen werden.

Anmelder Schmidt wie auch viele Teilnehmer am Samstag bezogen sich auf Enthüllungen des Recherche-Netzwerks „Correctiv“ über ein Treffen im November bei Potsdam, bei dem AfD-Mitglieder mit Rechtsextremen Pläne geschmiedet haben sollen, um Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreiben.