Ein Mitte 50-Jähriger aus Zweibrücken wurde am Mittwoch vom Amtsgericht wegen eines Vergehens gegen das Versammlungsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte an Hitlers Geburtstag in der Fußgängerzone demonstriert, dies aber nicht ordnungsgemäß angemeldet.

Am 20. April 2020, gegen 13:30 Uhr wurde der Angeklagte von Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der Fußgängerzone kontrolliert, nachdem Passanten auf ihn aufmerksam gemacht hatten.