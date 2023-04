Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tennis: Der TC Althornbach ist der einzige Verein der Region, der seit einigen Jahren an der pfälzischen Winter-Hallenrunde der Damen und Herren teilnimmt – diesmal mit drei Mannschaften. Bei den Herren sollen vor allem die vielen Neuen Spielpraxis sammeln und Spaß haben.

Der Winter ist für viele Tennisspieler und Tennisspielerinnen eine ruhige Zeit, in der der Schläger meist in der Tasche überwintert oder nur ab und an für ein Spiel in der Halle