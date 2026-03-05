Die SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler war vor der laufenden Saison die logische Konsequenz des Spielermangels dreier Frauenteams. Der lange Weg zur Einheit.

„Wir konnten das halbe Jahr nutzen um uns zu finden, jede einzelne Spielerin kennen zu lernen. Wir mussten zwei Teams zusammenfügen. Was uns punktemäßig nicht gelungen ist. Die Spiele haben einen Verlauf genommen, den sie nicht nehmen mussten. Ich selbst sehe es als ein Zusammenfinden, jetzt wollen wir in der Rückrunde auch den ein oder anderen Punkt mehr holen“, erklärt Spielertrainerin Jana Sefrin.

Der Pokal als Wohlfühloase

Magere vier Zähler waren es aus den bisherigen sieben Saisonspielen, 8:37 Tore stehen zu Buche. Dennoch gab es am 15. November des vergangenen Jahres mit dem 2:0 gegen den SV Obersülzen II den ersten Saisonsieg der regulären Runde. Denn im Pokal gab es nach einem 3:1-Erfolg gegen den VfL Weiersbach einen 1:0-Erfolg gegen Ligakonkurrent SV Kottweiler-Schwanden II, bei dem Lea Gehl-Wolf das Tor des Tages erzielte. Im April gibt es deshalb das Pokal-Bonusspiel gegen die SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach, die in der Landesliga Nord aktiv ist.

Doch ganz einfach ist das mannschaftliche Konstrukt nicht, was sich auch auf die Frage nach der Anzahl der Spieler zeigt. „Es war schwer zu greifen, wie viele Spieler wir haben. Wir hatten 25 Spieler zu Beginn, so sind wir ungefähr gestartet. Es sind nun neue dazugekommen“, sagt Sefrin, die als Standesbeamtin arbeitet. Denn es habe auch Spieler gegeben, die sich im vergangenen halben Jahr etwas zurückgezogen haben. In der Winterpause kam mit Amanda Sandmann (SV Elversberg) eine neue Torhüterin. „Sie war in Elversberg eine der Ersatztorhüterinnen, wohnt aber in Hornbach. Sie hat jetzt ihr Abitur geschrieben. Der Kontakt kam über ihren Freund zustande, der bei der SG Rimschweiler/VB Zweibrücken spielt“, erzählt die 25-jährige Spielertrainerin. Hinzu kamen mit Nina Hüther (SG Paar Medelsheim) und Nadine Kreyer, die früher im Raum Köln schon einmal bei einer Mannschaft gegen das runde Leder trat, zwei weitere Spielerinnen. „Michelle Hahn, die früher bei Ixheim gespielt hat, hat auch wieder bei uns angefangen“, erzählt Sefrin.

Unterschiedliche Vorstellungen vereinen

Die größte Herausforderung sei es, aus drei Vereinen ein Team zusammenzufügen. „Jede Mannschaft hat gewisse Vorstellungen, die dann aufeinandertreffen. Dass fängt beim Warmmachen an, geht über den Trainingsaufbau. Wir waren es in Stambach auch anders gewohnt, als die anderen Teams. Plötzlich hatten wir acht oder neun Außenspielerinnen. Dann muss auch jeder erst einmal eine neue Position für die Spielerinnen finden“, erzählt Sefrin, die als größtes Manko die Punkteausbeute sieht. „Ich sehe einfach mehr Potenzial im Team. Das sage ich auch meiner Mannschaft so. Wir haben gute Fußballerinnen.“

Positiv will Sefrin hervorgehoben sehen, dass das Zusammenfinden im ersten halben Jahr der SG eben funktioniert hat. „Die eine versteht sich mit der anderen. Wir haben keine zwei Mannschaften, wir haben nun eine“, spricht Sefrin von mannschaftlicher Geschlossenheit, über die sie sich sehr freue, jedoch noch weiter vorantreiben möchte.

Heimspiel gegen Tabellennachbar

Was Sefrin sicher stets aus Trainersicht umtreibt, ist die Zusammenstellung der Mannschaft. „Es sind immer gewisse Faktoren zu entscheiden. Im Feld kannst du die Spieler einfach durchwechseln, da ist es normal. Im Tor fällt mir die Entscheidung schon schwerer“, sagt Sefrin, die sich auch an den Testspielen orientierten möchte. „Die Ergebnisse in den Testspielen waren nicht gut. Aber das ist für mich auch nicht das Ziel von Testspielen. Die sind dafür da, auch mal etwas zu probieren“, sagt Sefrin.

Am kommenden Samstag (16.30 Uhr) spielt die SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler dann in Stambach gegen den 1. FFC Niederkirchen II. „Wir hatten in dieser Saison schon einige Male Pech, dass die erste Mannschaft nicht gespielt hat, wenn wir gegen eine Zweite spielen. So ist es auch diesmal“, sagt Sefrin. Dennoch sehe sie gute Chancen, die Punkteausbeute im Nachholspiel gegen den Tabellensiebten, der einen Rang vor der Stambach/Ixheim/Rimschweiler in der Landesliga Mitte liegt. Den Abstieg in die Bezirksliga gilt es erst einmal zu vermeiden. Dann, so sieht es Jana Sefrin, kann sich das SG-Drei-Vereinsgestirn weiter entwickeln – auch wenn das weiter Zeit in Anspruch nimmt.