Die Zweibrücker „Hornets“ haben das dritte Play-off-Spiel um die Meisterschaft in der Regionalliga gewonnen. Nach dem klaren 9:4 gegen die Stuttgart „Rebels“ fehlt nur noch ein Erfolg zum Titel. Dass es so deutlich wurde, hatte auch mit einem typisch deutschen Essen zu tun.

Was für ein Spiel am Sonntagabend vor erstmals über 1000 Zuschauern in der Eishalle: Im dritten Play-off-Finalspiel gegen die Stuttgart „Rebels“ schlugen die „Hornets“