Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Jill Grunder, die im Turnen und im Tanzen schon viele Titel sammelte.

Jill Grunder aus Dellfeld hatte sich in jüngster Vergangenheit den Fuß gebrochen. Ein Sturz im Training führte zur Verletzung samt Trainingspause und einer schwierigen Phase zuletzt. „Ich will in Zukunft verletzungsfrei durchkommen. Und vielleicht noch mal einen Einzelwettkampf im Turnen probieren“, sagt die 23-Jährige, die keine besondere Platzierung im Sinn hat, sondern sich vielmehr Spaß am Sport wünscht. „Ich versuche natürlich, das Beste herauszuholen“, sagt Grunder, die bei der VT Zweibrücken turnt und von Sonja Rayer trainiert wird.

Ein Wunsch: Masterarbeit abschließen

Einer zweiten Leidenschaft, dem Tanzen, das sie erst mit 15 Jahren begann, will sie auch im kommenden Jahr nachgehen. In der Formation „Sandance“, mit der sie in der Zweiten Bundesliga im Jazz und Modern Dance tanzte, ist sie nicht mehr aktiv: Die Gruppe hat sich vor zwei Jahren aufgelöst. „Meine Trainerin Susanne Gauf hat mich aber gefragt, ob ich bei Soloturnieren mitmachen will“, erzählt Grunder. Sie ist noch nicht ganz sicher, ob sie das tun soll.

„Ich beginne nächstes Jahr mit dem Referendariat“, erzählt die angehende Förderschullehrerin, die im Saarland beruflich Fuß fassen will, weil sie auch künftig in der Nähe von Zweibrücken wohnen möchte. Privat möchte Grunder glücklich sein. „Das bedeutet für mich, dass ich meine Masterarbeit abschließe und im Sommer verreisen kann. Wohin, weiß ich aber noch nicht genau“, sagt sie.